L’Océanic bat les Voltigeurs et s’approche d’une 6e place au classement

Olivier Garneau, de Rimouski, a marqué le premier but de la partie à la 9e minute du premier engagement.

Alexis Lafrenière était de retour avec on équipe. Photo : Radio-Canada / François Gagnon



Le talentueux Alexis Lafrenière s’est démarqué durant cette joute alors qu’il a récolté un but et deux mentions d’assistance. Le but gagnant a été compté par Jimmy Huntington, son 27e de la saison, qui a d’ailleurs remporté la première étoile de la partie. Anthony Gagnon a également trouvé le fond du filet adverse lors de cette partie.

Colten Ellis repousse les attaques



Chez les Voltigeurs, seuls Cédric Desruisseaux et Rémy Anglehart ont déjoué Ellis Colten. Celui-ci a repoussé 27 des 29 lancers dirigés contre lui, dont deux fois, lors d’échappées de Joe Veleno.

Avec cette victoire, l’Océanic maintient sa 7e position au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQ ) et s’approche de la 6e place avec 51 points, juste derrrière Moncton qui en a 53. Le prochain match de Rimouski aura lieu à domicile vendredi à 19 h 30 alors que le Phoenix de Sherbrooke sera le visiteur.