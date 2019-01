Le Canton de Potton contre le registre québécois des armes à feu

C'est à l'unanimité que les élus du Canton de Potton ont voté en faveur de cette résolution. En entrevue à l'émission Par ici l'info de Radio-Canada, le conseiller municipal Bruno Côté a dit souhaiter que l'argent pour la mise en place du registre provincial soit utilisé à d'autres fins.

On pourrait prendre l'argent qui est disponible et l'utliser où on sait que ça ferait une différence. Ce sont des sommes énormes qui pourraient être utilisées à de meilleures fins comme par exemple pour contrer le harcèlement criminel dont on parle beaucoup au Québec.

Rappelons que le budget de la première année du service d'immatriculation était évalué à 20 millions de dollars, la mise sur pied du site web a été évaluée à près de 2 millions de dollars.

Les élus du Canton de Potton espèrent que d'autres municipalités vont l'imiter.

Plus tôt cette semaine, le collectif Polysesouvient a dévoilé un sondage indiquant que la majorité des Québécois souhaitent que la loi imposant l'immatriculation de ces armes soit intégralement et immédiatement appliquée, y compris les amendes pour les récalcitrants.

On a de la difficulté avec cette donnée-là parce que ce n'est pas représentatif de ce qu'on voit depuis avant les fêtes. On ne se cachera pas qu'on est dans une région où il y a beaucoup de chasseurs, mais il y a aussi des tireur sportifs, des collectionneurs. De l'oeil des chasseurs ou du tireurs sportifs, on a connu l'ancien registre canadien et ses résultats et le fait qu'on l'ait abandonné.

Bruno Côté, conseiller municipal Canton de Potton