Tempête: écoles et routes fermées sur la Côte-Nord

La poudrerie réduit la visibilité sur les routes et complique les déplacements.

La route 138 est fermée par endroits. Photo : quebec511

La route 138 est fermée à partir de Sept-Îles jusqu'à Mingan, ainsi qu'entre Havre-Saint-Pierre et Kegaska. De plus, Transports Québec a imposé une interdiction de circuler pour les véhicules lourds entre Baie-Comeau et Port-Cartier. Sur la Basse-Côte-Nord, la route 138 est fermée entre Rivière-Saint-Paul et Brador.

Des écoles fermées

Les cours sont suspendus dans les écoles de Sept-Îles et de Port-Cartier pour la journée.

La Commission scolaire du Fer maintient toutefois les activités des services de garde. Le personnel doit se présenter au travail selon l'horaire habituel.

À la Commission scolaire de l'Estuaire, les cours sont suspendus seulement dans les écoles de Franquelin, Godbout et Baie-Trinité.

À la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, en Minganie, la seule école ouverte en matinée est celle de Rivière-au-Tonnerre. À Havre-Saint-Pierre, les activités sont maintenues au service de garde et au centre administratif.

À la Commission scolaire du littoral, en Basse-Côte-Nord, seule l’école Mgr-Scheffer, à Lourdes-de-Blanc-Sablon, est fermée pour la matinée.

La traverse Matane-Côte-Nord suspendue

Pour une deuxième journée consécutive, les traversées entre Matane et la Côte-Nord sont annulées.

Le service de traversier entre Matane et la Côte-Nord est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Un communiqué de la Société des traversiers du Québec ( STQ ) précise que les départs du navire CTMA Vacancier sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Les dépôts sur réservation seront remboursés.

La direction de la traverse se dit consciente des inconvénients causés par cette modification de service, mais indique que la sécurité des passagers est la priorité qui dicte cette décision.