Risque d’avalanche dans l’ouest de Terre-Neuve

Un groupe citoyen de recherche et sauvetage sur la côte ouest de Terre-Neuve met en garde la population contre les risques d'avalanche dans les montagnes de la région.

Ce groupe de Bay of Islands a constaté que la neige forme des corniches sur plusieurs pics des monts Kildevil, Gros-Morne et Lewis, une configuration qui peut donner une avalanche s’il y a un élément déclencheur.

Sur la côte ouest et ailleurs à Terre-Neuve, avec les vents forts que nous avons souvent, ces grandes corniches se forment et elles peuvent devenir dangereuses , précise Garry MacKenzie, coordonnateur des activités communautaires pour ce groupe.

Il y a fréquemment de petites avalanches dans ces montagnes, mais avec la neige abondante qui est tombée sur Terre-Neuve la fin de semaine dernière, le risque d’une avalanche majeure devient plus grand, selon lui.

Des précautions à prendre

M. MacKenzie recommande aux amateurs de plein air d’éviter particulièrement les ravins et vallées au pied des pentes; ils peuvent devenir des pièges mortels en cas d’avalanche puisque la neige abondante qui dévale les montagnes s'y accumulera.

Il conseille aux motoneigistes la plus grande vigilance parce que les simples vibrations produites par leurs engins peuvent déclencher une avalanche.

Les amateurs de plein air doivent aussi être prêts à toute éventualité s’ils se rendent dans une zone où le risque d’avalanche est élevé, dit-il : ils doivent emporter un GPS, une carte et un compas, le nécessaire pour allumer un feu et pour se faire un abri, de la nourriture et de l’eau.

Il est aussi essentiel, ajoute-t-il, de communiquer son itinéraire à quelqu’un avant de partir.