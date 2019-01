Réfugiés syriens : des résultats variables pour le parrainage privé

Le parrainage des réfugiés par le secteur privé est de plus en plus courant au Canada, entre autres parce qu'on le dit plus efficace que le parrainage public. Une nouvelle étude de l'Université de l'Alberta suggère toutefois qu'il n'a peut-être pas toutes les vertus qu'on lui prête.

Des dizaines de milliers de réfugiés syriens sont arrivés au Canada en 2016 et 2017. Environ la moitié d’entre eux ont été parrainés par le secteur privé. Le gouvernement ne paie pas et ne gouverne pas leur intégration au pays. Ce sont plutôt des Canadiens, des groupes communautaires ou des associations religieuses qui ont cette responsabilité.

Les résultats de ces programmes de parrainage sont très variables, selon le chercheur à l’Université de l’Alberta, Sandeep Agrawal. Certains des réfugiés qu’il a interrogés semblent s’intégrer à merveille alors que d’autres ont été carrément abandonnés par leurs parrains.

« Certains font maintenant la file à la banque alimentaire pour obtenir de la nourriture », note le chercheur.

Les réfugiés qui sont parrainés par le gouvernement ont été présélectionnés par l'Organisation des Nations unies. Ce sont les réfugiés les plus vulnérables, qui fuient des situations de danger extrême. Les réfugiés parrainés par le privé sont sélectionnés par leurs parrains. Ils sont typiquement plus éduqués et viennent souvent de milieux un peu plus aisés.

La vision qui prévaut en faveur des programmes de parrainage privé est erronée, selon les résultats de Sandeep Agrawal. Il est important de réaliser que les réfugiés qui en bénéficient font face aux mêmes défis et aux mêmes problèmes que les réfugiés parrainés par le gouvernement, indique-t-il.

Il existe un troisième programme, où des réfugiés sélectionnés par les Nations unies sont parrainés par le gouvernement canadien pendant six mois, puis par le secteur privé. Il s'agit du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas.

Le nombre de réfugiés qui arrivent au pays par cette voie est minime. M. Agrawal affirme qu'ils étaient trop peu nombreux pour qu’il puisse en tirer des statistiques valides. Ils semblaient cependant remarquablement plus « satisfaits » que les autres, selon le chercheur.

Il croit que le potentiel de ce programme mixte mérite d'être exploré.