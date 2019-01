Budget 2019 des CUPR : les maires tiennent à leurs 2 M$ pour les chemins municipaux

Les maires des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) ont eu un avant-goût, mercredi matin, du budget qu'ils pourraient adopter pour l'année financière en cours.

Un point à l’ordre du jour, un montant de 2 millions de dollars attribué annuellement aux municipalités au cours des quatre dernières années pour les chemins municipaux, a animé les discussions. C'est que la distribution de cet argent devait normalement prendre fin cette année.

Idéalement, les gestionnaires des CUPR voudraient utiliser ces fonds pour payer les frais rattachés au contrat de 2,2 millions de dollars accordé en décembre à la firme d’architecture HDR d’Ottawa pour le réaménagement de la Résidence Prescott-Russell.

Toutefois, les maires de la région se montrent plutôt froids à l’idée de tirer un trait sur ce financement.

[Le gouvernement ontarien] est peut-être bien proche de nous couper plusieurs dollars dans le futur qui s’en vient. Nous autres aussi, on est pris là. Ça nous prend de l’argent quelque part , a lancé le maire de Clarence-Rockland, Guy Desjardins.

Comment maintenir cette enveloppe de 2 millions tout en évitant une hausse importante de l’impôt foncier, d'autant plus que chaque tranche de 420 000 $ qui est ajoutée au budget des CUPR équivaut à une augmentation de 1 % du taux de taxation?

Actuellement, l’augmentation proposée frise les 4 %, en excluant le montant de 2 millions de dollars..

[Si] j’ajoute [les] 2 millions de dollars au budget, je viens d’ajouter un 5 % additionnel au [taux de taxation]. Donc, mon taux de 3,85 % vient de passer automatiquement à 8,85 % , a tenu à préciser la trésorière des CUPR, Julie Ménard-Brault.

Trois scénarios qui permettraient le maintien de cette enveloppe budgétaire dédiée aux chemins municipaux seront soumis aux maires dans deux semaines.

Le directeur général des CUPR, Stéphane Parisien, veut savoir sur quel pied danser, puisque l’administration des Comtés unis doit composer avec un échéancier serré.

J’aimerais […] avoir une directive à savoir si vous me dites : ''C’est non négociable. Le montant qu’on avait, on veut le ravoir''. Peut-on le réduire à 1,5 million? À 1 million? Voulez-vous avoir le 2 millions de dollars au complet? a demandé M. Parisien aux maires des CUPR.

Les révisions proposées au budget doivent être soumises au conseil lors de sa prochaine réunion régulière le 23 janvier prochain. Quant au budget final, il doit être adopté à la fin du mois de février.