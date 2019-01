Une étude souligne le rôle de l'économie autochtone au Manitoba

Ces contributions ont permis de créer et de garder plus de 35 000 emplois dans la province et ont représenté 1,3 milliard en revenu du travail cette année-là, d’après le document créé en collaboration avec l'Organisation des chefs du Sud, le regroupement autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), l'Université de Brandon et l'Institut du Développement rural.

Toujours selon l'étude, la contribution des autochtones à l'économie manitobaine représente 3,9 % du produit intérieur brut de la province, soit 2,3 milliards de dollars. Elle se place ainsi juste derrière l'agriculture (5,3 %) mais devant le secteur manufacturier (2,7 %).

L'économie autochtone a par ailleurs permis de collecter 231 millions de dollars de revenus en taxes provinciales et fédérales.

« Il s'agit du premier rapport offrant une analyse précise sur le type de contribution que les autochtones apportent à l'économie, explique Jerry Daniels, le grand chef de l'Organisation des chefs du Sud.

C'est très important pour les politiques budgétaires et l'avenir, la façon dont nous abordons les tendances économiques Jerry Daniels, grand chef de l'Organisation des chefs du Sud

Le document évoque plusieurs fois l'importance de bâtir une économie autochtone afin d'accéder à l'autogouvernance.

« Nous espérons que ce rapport rappel non seulement à ceux qui prennent des décisions, mais aussi aux Manitobains les rôles importants que nous avons joués dans l'économie », souligne M. Daniels.

« Il ne s'agit pas seulement de l'économie actuelle, dit-il, mais de la façon dont cette contribution a évolué depuis la période précédant les premiers contacts avec les Européens jusqu'à ce qu'elle se fondre avec l'économie coloniale, notamment du commerce de la fourrure. »

Une économie en développement

Selon le grand chef Jerry Daniels, cette économie autochtone continue de se développer et a depuis longtemps pris un autre visage : « Nous continuons de grandir et de nous développer alors que nous développons davantage de connaissances et que nous nous familiarisons avec d'autres types d'industries à travers le monde. »

Selon le rapport, en 2016 il y avait 706 entreprises autochtones (sur et en dehors des réserves). L'estimation des dépenses de ces entreprises est de 6 milliards de dollars, principalement dans le secteur manufacturier, les finances, les administrations et le secteur de l'hôtellerie.

Parmi ces entreprises, ID Fusion Software, basée à Winnipeg, est une entreprise de haute technologie qui compte 30 % d'employés autochtones.

« On voulait pouvoir s'identifier comme un modèle positif pour les jeunes autochtones qui aimeraient rentrer dans le domaine de la technologie », explique le PDG de l'entreprise, Christian Dandeneau, lui-même métis. La compagnie travaille actuellement sur un projet pilote qui vise à former des jeunes issus des Premières Nations dans le domaine des nouvelles technologies tout en leur permettant de rester dans leur communauté.

« J'espère que de plus en plus les gens vont commencer à voir que les autochtones peuvent être de très bons entrepreneurs et ont des entreprises qui sont quand même très importantes ici au Manitoba »,

Au Manitoba, les autochtones constituent 18 % de la population.