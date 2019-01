Ubisoft recrute toujours à Saguenay

Des personnes du milieu informatique et artistique sont recherchées pour faire partie de l'équipe.

Après une première année d'activités, l'entreprise poursuit ses projets d’expansion, explique le directeur général Jimmy Boulianne.

On continue à agrandir. On continue à augmenter notre implication sur des projets importants sur les studios canadiens. Jimmy Boulianne, directeur général d'Ubisoft Saguenay

Présentement, 41 personnes travaillent chez Ubisoft Saguenay.

Les nouveaux bureaux d'Ubisoft Saguenay sont situés sur la rue Racine au centre-ville de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Le chef d'équipe en informatique, Dany Savard, rappelle que les offres d’emploi sont disponibles sur le site web de l’entreprise.

Tous les mois, il y a des gens qui entrent, on passe des entrevues en continu [...] Mais, ici, étant donné que tout est à construire, bien on a besoin de toutes sortes de gens. Souvent, un bon candidat, on va lui trouver une place au sein de l'équipe , explique Dany Savard.

Ubisoft affirme qu’une grande place est accordée aux talents émergents.

Les espaces de travail d'Ubisoft sont situés sur la rue Racine à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

On a toujours beaucoup investi dans la relève, on continue de le faire et on va le faire encore plus, parce qu'on pense que c'est là qu'il y a le plus de talents pour les emplois à venir , soutient le directeur général d'Ubisoft Saguenay, Jimmy Boulianne.

L'entreprise recherche des programmeurs informatiques, mais plusieurs autres postes sont aussi ouverts, notamment dans le domaine artistique.