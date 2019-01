Nouvelles mesures pour encadrer l'utilisation des drones bien accueillies au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le ministère fédéral des Transports a annoncé mercredi les nouvelles règles en vigueur sur la formation des pilotes de drones, les restrictions pour les zones de vols et l'enregistrement des appareils.

Dès le 1er juin, des normes plus sévères s'appliqueront pour les drones de 250 grammes à 25 kilos.

Selon le directeur général du Centre d'excellence sur les drones, Marc Moffat, il s’agit d’une bonne nouvelle, car les utilisateurs devront acquérir de nouvelles compétences.

Ils ne considèrent plus le drone comme un jouet. On devient un pilote quand on opère un drone malgré sa petite envergure. Il faut être conscient maintenant de son environnement.

Marc Moffat, directeur général du Centre d'excellence sur les drones