Université de l'Ontario français : l'AFO reste optimiste, même s'il est minuit moins une

On sait qu'il y a déjà des discussions qui ont été entamées un petit peu avant les Fêtes et puis on espère que ces discussions-là vont se poursuivre et puis qu'on pourra en venir à une entente Canada-Ontario , a affirmé le président de l'AFO, Carol Jolin, en entrevue à Sur le vif.

L’Université de l'Ontario français dépend d’une enveloppe annuelle de 1,5 million de dollars. Mais, le gouvernement progressiste-conservateur a annoncé dans son énoncé budgétaire de novembre que ce financement ne serait pas renouvelé.

Le gouvernement fédéral s'est dit prêt à allouer des fonds à l'Université de l'Ontario français. Or, le gouvernement ontarien n'a toujours pas fait de demande formelle en ce sens à Ottawa.

Même si l'Université de l'Ontario français n'offre pas encore de cours, elle a un conseil de gouvernance et emploie du personnel. À compter du 15 janvier, l'établissement ne pourra plus payer ses employés, a souligné M. Jolin.

C'est une situation gagnant-gagnant. Si le fédéral peut financer les quatre premières années de l'université, ça donne quatre ans au gouvernement provincial pour faire ce pour quoi il a été élu. Carol Jolin, président de l'AFO

En attendant, l'AFO continue à faire pression sur le gouvernement provincial, notamment aux moyens de cartes de souhaits envoyées aux députés.