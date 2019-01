Cannabis Culture fermera ses comptoirs de vente de Vancouver

Le siège de la compagnie, situé près du Square Victoria, demeura ouvert.

Cette annonce fait suite à un jugement de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique rendu en décembre, qui a accordé une injonction à la Ville de Vancouver ordonnant à 28 comptoirs de vente de cannabis illégaux de cesser leurs activités.

La copropriétaire de Cannabis Culture, Jodie Emery, affirme que la décision de fermer les comptoirs de Cannabis Culture a été difficile à prendre, mais que c'était la seule option, puisque la Ville de Vancouver a refusé, selon elle, les demandes de permis de l'entreprise.

Aucune action n'a été entreprise pour forcer la fermeture des commerces concernés par l’injonction jusqu'ici, mais la Ville a averti les contrevenants qu'ils s'exposent à amendes et des peines de prison.

« C’est de la prohibition, ce n’est pas de la légalisation », dit Jodie Emery

D’après Jodie Emery la légalisation a fait reculer la cause du cannabis dans la province. « Vancouver et la Colombie-Britannique sont en train de perdre leur réputation de leader dans l'industrie du cannabis, croit-elle. C’est une nouvelle forme de prohibition à travers de sévères pénalités et des menaces. »

Elle ajoute que la légalisation profite aux politiciens et aux grandes entreprises, aux dépens, selon elle, des militants qui se sont battus pour la cause.

« Ce n’est pas ce que devait être la légalisation, dit Jodie Emery. Je ne dis pas que les activistes qui ont défendu la légalisation devraient passer avant les autres, mais ils devraient au moins bénéficier des mêmes chances. Nous n’avons pas droit aux mêmes chances. »

Trois points de vente légaux à Vancouver

Jusqu’ici, trois points de vente ont obtenu tous les permis nécessaires pour vendre du cannabis légalement à Vancouver.

Mike Babins est le copropriétaire d’un de ces commerces. Son magasin, Evergreen Cannabis, a ouvert ses portes samedi dernier. Pour lui, la légalisation représente un pas en avant.

C’est plus facile pour moi maintenant. Je n’ai plus à faire les tests moi-même, le gouvernement le fait pour moi. Je n’ai pas à chercher pour des producteurs qui sont corrects, le gouvernement le fait pour moi. Ma vie est plus facile. Mike Babins, copropriétaire de Mike Babins

Il considère que grâce à la légalisation, les vendeurs de marijuana sont sur le même pied d’égalité que les autres commerçants. « C’est comme dans les autres industries, soutient Mike Babins. Je ne peux pas ouvrir une boulangerie sans les permis nécessaires, c’est la même chose pour le cannabis. »

Le copropriétaire d’Evergreen Cannabis admet tout de même que la légalisation n'est pas parfaite et assure que lui et son équipe supportent à 100 % les gens de l'industrie.

Avec des informations d'Yvette Brend