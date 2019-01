Skieur et joueur de tennis à 87 ans

Au Club Avantage, Fred Chamberland fait partie des meubles. L'homme de 87 ans est membre depuis la fondation du club, en 1979, et il fréquente encore la salle d'entraînement et les terrains de tennis jusqu'à 5 fois par semaine.

Je m’entraîne minimum trois fois par semaine puis s’ajoute à ça le tennis. C’est ce qui me tient en santé , lance Fred Chamberland lorsqu’on le questionne sur son horaire d’activités sportives.

Et il fait aussi encore du ski. Le sport, c’est toute ma vie , raconte celui qui a même rencontré sa femme alors qu’il skiait au Relais.

Au Club Avantage, sa réputation n’est plus à faire. Quand j’arrive ici, il y a des gars qui me saluent que je ne connais même pas , relate l’octogénaire aux abords d’un terrain de tennis.

Il faut dire que le résident de Québec a revêtu divers chapeaux au centre multisports de la rue Bouvier à travers les années. Assistant de l’entraîneur Richard Legendre à travers son emploi au quotidien Le Soleil, arbitre lors des tournois de tennis et plus encore.

Toujours plaisant de gagner

S’il a toujours joué au tennis pour le plaisir, il ne cache pas qu’il demeure compétitif. « Si je perds une semaine contre quelqu’un, je veux gagner la semaine d’après », admet-il sourire en coin.

Quant à la piqûre de l’entraînement en salle, Fred Chamberland l’a depuis longtemps.

J’ai commencé jeune à m’entraîner parce que mes chums étaient plus vieux que moi. Chaque année, je jouais au hockey et il fallait que je prenne de la force. Je faisais des poids et haltères.