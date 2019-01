Jagmeet Singh centre sa campagne sur le coût de la vie

Jagmeet Singh s’est adressé à la presse, mercredi, devant la station de Skytrain Metrotown, à Burnaby. Il s’est exclamé : Enfin, l’attente est terminée ! , une allusion à la critique qu’il avait formulée deux jours plus tôt à l’encontre du premier ministre Justin Trudeau, l’accusant de tarder à fixer une date pour la tenue de l’élection partielle, prévue pour le 25 février.

Le candidat au siège de député dans Burnaby-Sud a ensuite détaillé ses axes de campagne : la crise du logement, le coût des médicaments, le pouvoir d’achat et le changement climatique. Il s'est posé en défenseur de tous les Canadiens.

La vie des gens est plus chère, plus difficile et moins abordable que jamais auparavant.

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique et candidat dans Burnaby-Sud