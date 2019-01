Marc Parent invite Guy Caron à se présenter pour les libéraux fédéraux

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le maire dit constater que les circonscriptions représentées par des députés au pouvoir obtiennent davantage d'argent et d'écoute des gouvernements que ceux qui sont représentés par un parti d'opposition.

Rimouski étant dans l’opposition depuis des années, autant sur la scène fédérale que provinciale, Marc Parent a l’impression que sa Ville n’a pas sa juste part.

Je suis persuadé que si M. Caron démontre une certaine ouverture à un changement d'orientation politique, probablement que le gouvernement Trudeau serait très, très heureux de l'accueillir dans son équipe , affirme-t-il.

Je ne suis pas à la place de Guy Caron, mais je me dis que les valeurs NPD et les valeurs libérales ne me semblent pas si éloignées l'une de l'autre.

Marc Parent, maire de Rimouski