La SAAQ rabrouée pour avoir épié une accidentée de la route jusqu'à des funérailles

La société d'État ne pourra donc pas utiliser les vidéos tournées par un enquêteur et son rapport puisque « rien ne justifiait cette invasion dans la vie privée de madame », tranche le tribunal administratif du Québec (TAQ).

Originaire de la couronne nord de Montréal, Fannie* a été victime d'un grave accident de la route en mai 2009.

Âgée de 23 ans à l'époque, elle a subi un traumatisme crânien en plus de souffrir d'une fracture ouverte à la bouche. Elle a dû également soigner de nombreuses fractures au bas du corps.

Après sa réhabilitation, elle a tenté un retour au travail dans son domaine d’étude, comme éducatrice à la petite enfance.

Souffrant de graves maux de tête chroniques depuis son accident, elle a dû mettre fin à son projet.

Elle se déplace également à l'aide d'une canne.

En 2013, deux experts mandatés par la SAAQ concluent que Fannie est « inapte à tout emploi ».

Par contre, l'organisme informe Fannie qu'il est trop tôt pour lui verser une indemnité « pour perte de qualité de vie ».

Filature

Malgré l'avis des experts, le service des indemnités décide de mettre Fannie sous filature.

À l'été 2014, l'enquêteur privé engagé par la SAAQ remarque que la jeune femme se déplace sans sa canne.

Lors de l'audience, Fannie a témoigné ne pas toujours l'utiliser « par orgueil » et « pour éviter les commentaires désobligeants ».

Alors qu'elle assiste à des funérailles avec sa mère, les deux femmes remarquent une personne louche qui les épie. Elles ne savent pas par qui, ni pourquoi.

Lorsque la mère veut aller voir le conducteur suspect, ce dernier prend la fuite.

Fannie s'est sentie insultée et outrée lorsqu'elle a appris qu'elle avait été mise sous filature par la SAAQ.

Elle a porté plainte au Protecteur du citoyen qui lui a d'ailleurs donné raison.

La SAAQ se défend

La SAAQ a défendu son enquête, devant le tribunal administratif qui doit déterminer les indemnités auxquelles Fannie a droit à la suite de son accident.

Le conseiller en indemnisation Régis Laforge a expliqué que l'enquête devait permettre d'établir pour Fannie « un emploi convenable en tenant compte des ses limitations ».

Pour la SAAQ, elle exagérait ses symptômes et ses séquelles n'étaient peut-être pas définitives et permanentes.

L'avocate de Fannie a présenté une requête pour que le rapport de filature ne soit pas inclus à son dossier.

« Employés zélés »

La juge Diane Bouchard du TAQ lui donne raison et conclut que « rien ne justifiait cette invasion dans la vie privée de madame ».

Elle rappelle que la filature est un moyen « de dernier recours » et qu'il ne doit pas être laissé « au bon vouloir de quelques employés zélés ».

« Il s'agissait d'un moyen démesuré et déraisonnable dans les circonstances. (...) Cette décision relevait davantage d'une partie de pêche que d'une décision basée sur des motifs sérieux et rationnels », tranche Me Bouchard.

La juge administrative souligne que l'enquête ne découlait pas d'une plainte d'un citoyen, d'un cas de fraude ou de malversation, pour écarter le rapport de filature.