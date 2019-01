Les Québécois ont vu encore plus de films américains en 2018

Cependant, les recettes des cinémas du Québec ont connu une baisse de 4,6 %, passant de 181 millions de dollars en 2017 à 173 millions en 2018. C'est ce que révèlent les chiffres présentés par Cinéac, qui compile les recettes annuelles des films pour tous les écrans du Québec.



Ce sont notamment les productions de Disney qui arrivent en tête de liste, entre autres pour ses films Avengers : la guerre de l’infini, Panthère noire (Black Panther) et Les invincibles 2, qui cumulent à eux seuls plus de 22 millions de dollars en recettes au Québec seulement.

Plusieurs suites de films ont suscité l’intérêt des Québécois, qui sont allés voir Monde Jurassique : Le royaume déchu, Deadpool 2 ou encore Hôtel Transylvanie 3 : Les vacances d’été.

Le film 1991 a pris l'affiche le 27 juillet 2018 Photo : Séville

Au sein des 20 films les plus vus en 2018, on retrouve que trois films québécois, soit 1991, La Bolduc et La chute de l’empire américain. Ces derniers ont réussi à franchir le cap du million de dollars, à l’instar de La Course des tuques (sorti en décembre 2018) et de Trip à trois, sorti pour sa part en décembre 2017.

Les 10 films québécois les plus populaires en 2018 1991 : 2 850 488 $ La Bolduc : 2 608 716 $ La chute de l'empire américain : 2 436 044 $ La course des tuques : 1 216 778 $ Hochelaga : 722 767 $ Nelly et Simon : Mission Yéti : 380 842 $ La disparition des lucioles : 319 351 $ La Terre vue du coeur : 247 754 $ La chute de Sparte : 202 046 $ Pour vivre ici : 164 743 $

Par ailleurs, la part de marché des films québécois a connu une baisse pour passer de 11,2 % en 2017 à 8,2 % en 2018. Le cinéma québécois a généré plus de 14 millions de dollars de recette en 2018 alors que les recettes atteignaient 20 millions en 2017. Selon Cinéac, il s’agit toutefois de la deuxième meilleure performance du cinéma québécois en sept ans.