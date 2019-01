La Biosphère à l’ère des changements climatiques

La Biosphère éduque la population sur des enjeux environnementaux depuis 1995. Mais voilà que le seul musée de l'environnement en Amérique du Nord se tourne de plus en plus vers les réponses nécessaires aux bouleversements climatiques.

Un texte de Gabriel Laurin

D’abord un musée de l’eau, la Biosphère, située sur l’île Sainte-Hélène, à Montréal, s’est transformée en 2007 pour aborder un plus vaste éventail de questions liées à la nature.

Un nombre croissant d’activités et d’expositions ont mis l’accent sur les changements climatiques. Par exemple, depuis 2011, l’exposition + 1°C, Qu'est-ce que ça change? se penche sur les conséquences à travers le monde d’une augmentation des températures d’un degré Celsius. Les dernières prévisions estiment d’ailleurs que la barre des 1,5 °C sera franchie entre 2030 et 2050.

Cette semaine, Radio-Canada vous présente une série de reportages sur des démarches citoyennes et politiques mises de l’avant pour réduire l’impact écologique de l’activité humaine. Ne manquez pas l’émission spéciale Minuit moins une pour la planète, animée par Céline Galipeau, le jeudi 10 janvier, 20 h (HE) sur ICI Télé et Radio-Canada.ca.

Mais le musée de l’environnement met aussi de l’avant des solutions possibles afin de s’adapter et réduire son impact environnemental. Des expositions, telles Habitats 2067 : quartiers futuristes écoresponsables, explorent comment on peut produire des quartiers écoresponsables.

« La mission vise à faire de nos citoyens, de nos jeunes principalement, des écocitoyens, donc des gens qui sont responsables de leurs actions » souligne Jean Langlais, directeur de la Biosphère depuis 2006. Monsieur Langlais soutient que la Biosphère cherche à inspirer les citoyens à « changer les choses », pour vivre dans « un environnement qui est sain ».

Jean Langlais, directeur de la Biosphère Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

On pourrait être défaitiste devant les changements climatiques, mentionne monsieur Langlais. Par contre, les solutions existent et il faut motiver les gens à agir.

Des architectes avant-gardistes Deux architectes ont conçu la Biosphère pour le pavillon des États-Unis de l’Exposition universelle de 1967 : Richard Buckminster Fuller et Shoji Sadao. La vision de Buckminster Fuller, pour qui le « vaisseau spatial Terre » est composé de ressources finies, influencera largement ses créations.

Mener par l’exemple

En plus de sensibiliser la population, la Biosphère applique elle-même les principes auxquels elle souscrit.

Le secteur de l’énergie produit une grande partie des gaz à effet de serre. La Biosphère utilise ainsi la géothermie pour en réduire le plus possible sa consommation. Des tuyaux passant dans le sol permettent au bâtiment de réguler sa température. En hiver, l’air souterrain réchauffe l’immeuble. En été, il le refroidit. Cela lui permet de diminuer radicalement la quantité d’électricité utilisée.

Selon monsieur Langlais, la Biosphère a évité de produire des milliers de tonnes de gaz à effet de serre, en plus d’économiser des millions de dollars, et ce, grâce à la géothermie.

De gauche à droite, l’éolienne expérimentale et l’éolienne urbaine. Photo : Radio-Canada / Frédéric Lacelle

De plus, deux éoliennes font maintenant partie de sa structure. Elles se trouvent sur la plus haute plateforme du bâtiment, à l’intérieur même du dôme. La plus grande éolienne était expérimentale et n’est aujourd’hui plus en fonction. Avec son axe vertical, elle ressemble plus à un tonneau qu’à une éolienne classique.

Les énergies renouvelables constituent d'ailleurs ne part importante de la consommation en électricité de la Biosphère :

Entre 30 % et 40 % d’énergie est économisée grâce à la géothermie;

La plus petite éolienne a une puissance moyenne de 1,8 kilowatt, 4800 kWh par année, soit le quart de la consommation en électricité d’une famille de 3 à 5 personnes;

La plus grande éolienne, alors qu’elle était active, avait une puissance moyenne de 5 kw.

Pendant quelques années, la Biosphère a accueilli la Maison solaire. Conçue par des étudiants québécois, elle montrait par exemple comment l’énergie solaire pouvait répondre aux besoins énergétiques d’une famille.

La Biosphère accueillera dans les prochains mois l’exposition Montréal+. Des firmes d’architecture dévoileront des concepts d'aménagement urbain où Montréal limiterait sa production de gaz à effet de serre et s’adapterait aux changements climatiques. Pour monsieur Langlais, on « prépare l’opinion publique » au moment où de tels chantiers seront mis en oeuvre. « Ce sont des projets réalistes et réalisables », assure-t-il.