Importantes rénovations à l’Hôtellerie Omer-Brazeau

L'Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ) investit 1,3 million de dollars pour rénover les installations de l'Hôtellerie Omer-Brazeau de Rimouski.

La première phase des travaux s’est amorcée en novembre dernier, et touche le réaménagement des aires de vie communes au rez-de-chaussée.

La deuxième phase du projet, lancée d’ici quelques semaines, consiste en la rénovation des 38 chambres et des salons de la résidence.

C'est majeur dans notre histoire. C'est le plus gros projet depuis notre construction [il y a 23 ans]. Daniel Bénéteau, président de l'Association du cancer de l'Est du Québec

Une campagne de financement populaire sera lancée sous peu auprès de la population régionale. Une autre campagne visant les entreprises est en cours depuis l’automne.

Chaque année, 2000 personnes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord bénéficient du service d'hébergement de l'établissement.

Manque de lits

Malgré ces travaux, les besoins en hébergement demeurent importants.

Les besoins de notre clientèle, c'est plus que 75 lits. On doit relocaliser une partie de notre clientèle chez notre partenaire les Hôtels Navigateur C , explique le président de l'ACEQ Daniel Bénéteau.

M. Bénéteau assure toutefois que les travaux n'amputeront pas la disponibilité des lits. L'Hôtellerie Omer-Brazeau demeurera ouverte pendant les travaux.