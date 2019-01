Précision au sujet du Radiojournal à ICI Radio-Canada Première

Cette manchette référait à la contestation contre l'élimination par le gouvernement Ford, de la nouvelle version du programme d'éducation sexuelle, lancée en 2015 sous le gouvernement libéral de Kathleen Wynne.

Le texte parlait de l'abolition du programme et pouvait involontairement laisser croire que l'Ontario renonçait carrément à offrir de l'éducation sexuelle dans ses écoles. Or, le gouvernement Ford a l'intention de revenir au programme mis en place en 1998, comme le stipulait d'ailleurs le reportage présenté plus tard dans ce même Radiojournal.