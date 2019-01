Proclamation imminente des résultats provisoires de la présidentielle en RDC

Le dévoilement des résultats provisoires était d’abord prévu le dimanche 6 janvier.

Plusieurs voix provenant de la société civile et de l'opposition ont dénoncé ce délai, qui servirait, selon eux, à négocier la victoire de l'un ou l'autre des candidats. Le gagnant de l’élection remplacera le président Joseph Kabila, qui était dans l’impossibilité de se présenter pour un troisième mandat, après 18 ans au pouvoir.

La CENI, qui est réunie depuis mardi soir en plénière pour des délibérations, a d’ailleurs été accusée de « ne pas suivre la procédure » mercredi par une déléguée de l'opposition, du Mouvement de libération du Congo (MLC), qui a claqué la porte de la plénière.

« La CENI, même si elle a reçu des données électroniques, doit les confronter avec les données venues des centres locaux de compilation. Cela n'a pas été le cas », a indiqué Ève Bazaiba, la secrétaire générale du MLC.

« Notre déléguée ne veut pas participer à des injonctions venues de la "Kabilie" [l'entourage de Joseph Kabila, dans le langage des opposants congolais] », a-t-elle aussi affirmé.

Des manquements à la procédure électorale ont aussi été signalés dans les bureaux régionaux de la CENI. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, les témoins de l'opposition ont entre autres refusé de signer le procès-verbal final, puisqu’il était vierge et ne contenait absolument aucun chiffre indiquant les résultats.

Trois principaux candidats sont en course pour la succession présidentielle : le dauphin de Joseph Kabila, l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux têtes de l'opposition, Martin Fayulu et Félix Tshisekedi.

Des rumeurs font état d'un rapprochement entre le pouvoir et l'UDPS de Félix Tshisekedi.

Les résultats provisoires pourront faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle.