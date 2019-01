Il y a 10 ans, Nortel Networks faisait faillite

Le 14 janvier 2009, l’animatrice du Téléjournal Céline Galipeau confirme la spectaculaire déconfiture de Nortel Networks.

La journaliste Chu Anh Pham le rappelle, l’événement immédiat qui force l’entreprise à se mettre sous la protection des Lois de la faillite, c’est l’impossibilité de rembourser 100 millions de dollars à ses créanciers.

Des raisons plus profondes expliquent cependant encore mieux la décision.

Ce qui est clair pour plusieurs observateurs, c’est qu’on assiste au déroulement d’un chapitre prévisible dans le parcours de l'entreprise.

Pourtant, quelques années auparavant, cette dernière accumulait les succès. Les investisseurs et les gestionnaires de fonds s’arrachaient ses actions inscrites aux marchés boursiers.

C’est l’invention du téléphone qui permet la création par la compagnie Bell Canada de la Northern Electric and Manufacturing, l’ancêtre de Nortel Networks.

En 1995, l’entreprise célèbre ses 100 ans. Nortel Networks a alors le vent dans les voiles.

Le 2 novembre 1999, le Montréal ce soir qu’anime Pascale Nadeau souligne l’excellente santé de Nortel Networks.

Le journaliste Claude Frigon y présente un reportage sur l’ouverture d’une nouvelle usine du géant des télécommunications à ville Saint-Laurent dans la région de Montréal. Cette ouverture crée 450 nouveaux emplois.

Cette expansion, c’est l'invention de la fibre optique et la progression du réseau Internet qui le permet.

À l’époque, le développement de l’Internet provoque une frénésie de spéculation sur les marchés boursiers du monde entier y compris au Canada.

Les investisseurs se ruent sur Nortel Networks.

En juillet 2000, l’action de Nortel Networks se vend 124 dollars et demi.

L’entreprise constitue 37% du poids de la bourse de Toronto. Le succès de Nortel Networks amène même cette dernière à obtenir de meilleurs rendements que la bourse de New York.

Mais ce que les investisseurs ignorent, c’est que le bilan de Nortel Networks est bâti sur un mirage alimenté par des pratiques frauduleuses.

Je me rappelle qu’il y a à peine cinq ans, l’action de Nortel valait plus de 120 dollars. Les courtiers disaient de continuer d’en acheter. Ça va monter à 180 dollars dans l’année. Et puis ça, c’est ce que ça valait deux ans plus tard. Même pas de quoi s’acheter un billet d’autobus.

Guy Gendron