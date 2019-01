Détection d’une nouvelle succession de sursauts radio rapides

Les sursauts radio rapides sont de courtes impulsions d’ondes radio, très énergétiques, mais aussi très brèves (elles ne durent que quelques millisecondes). En fait, elles émettent autant d’énergie en une milliseconde que le Soleil en 10 000 ans.

La particularité de la présente détection est son caractère répétitif, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une suite de sursauts radio rapides, qui sont surtout connus, à ce jour, pour ne se produire qu’une seule fois.

Un premier cas de succession de SRR avait été observé en 2007, et sa source, une lointaine galaxie naine, avait été déterminée en 2017.

L’observation de cette nouvelle série confirme qu’il ne s’agit pas d’anomalies dans l'analyse des données, et pourrait aider à expliquer les causes des SRR.

Les astrophysiciens pensent que ce phénomène mystérieux émanerait d'événements astronomiques puissants qui se produisent à des milliards d’années-lumière de la Terre.

Le présent SRR est l’un des 13 sursauts détectés au cours d’une période d’à peine trois semaines pendant l’été 2018 à l’aide du radiotélescope CHIME.

En fait, la découverte de ce signal extragalactique est l’un des premiers résultats obtenus par CHIME (Expérience canadienne de cartographie de l’intensité de l’hydrogène).

Cette collaboration pluridisciplinaire regroupe des chercheurs de l’Université McGill, de l’Université de Toronto, de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Observatoire fédéral de radioastrophysique exploité par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC).

Selon ces scientifiques, cette deuxième détection montre clairement les capacités du nouveau télescope, qui n’en était alors qu’à l’étape de prédémarrage et ne fonctionnait qu’à une fraction de sa capacité au moment de la détection.

Une trentaine de SRR avaient été détectés avant l’annonce d’aujourd’hui, mais seulement un d'entre eux se répétait.

La découverte de ce deuxième cas nous permet de croire qu’il pourrait y en avoir d’autres. Si nous pouvions étudier plus de SRR répétitifs et plus de sources, nous pourrions peut-être découvrir la provenance de ces phénomènes et leurs causes.

Ingrid Stairs, Université de la Colombie-Britannique