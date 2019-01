Nipissing Ouest dit oui aux magasins de cannabis

Malgré cette décision, aucun magasin n’ouvrira ses portes à court terme dans la municipalité du Nord-Est ontarien, car celle-ci compte moins de 50 000 habitants, qui est le nombre minimal requis pour les 25 premiers magasins.

Lors de la réunion, les conseillers municipaux ont discuté des limites qui pourront être précisées dans un futur règlement, explique Jean-Pierre Barbeau, le directeur général de la Municipalité.

Il y aura un sous-comité de participants de la communauté et de conseillers qui vont discuter des restrictions possibles, en termes par exemple de proximité des églises, des garderies ou des écoles. Jean-Pierre Barbeau, le directeur général de Nipissing Ouest

M. Barbeau croit que le rapport du sous-comité sera présenté au conseil municipal d’ici le 1er avril. Photo : Radio-Canada / Sophie Houle-Drapeau

Selon M. Barbeau, les élus souhaitent que la réglementation soit mise en place le plus tôt possible, pour que la Municipalité soit prête lorsque l’ouverture de magasins sera permise dans de plus petites communautés.