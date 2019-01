Qui est Benoit Charette, nouveau ministre de l'Environnement du Québec?

Âgé de 43 ans, ce diplômé de l’École nationale d’administration publique, aujourd’hui père de trois enfants, entreprend son mandat avec huit ans d’expérience parlementaire derrière la cravate.

Élu sous la bannière du Parti québécois dans Deux-Montagnes en décembre 2008, il claque la porte par désenchantement envers son projet souverainiste deux ans et demi plus tard.

Il rejoint finalement la toute jeune Coalition avenir Québec (CAQ) en décembre 2011, mais son mandat sera très court; aux élections de septembre 2012, il est défait par le péquiste Daniel Goyer.

Après avoir été directeur des cabinets du whip et du leader de la CAQ pendant deux ans, Benoit Charette récupère son poste de député de Deux-Montagnes en avril 2014.

Sur les banquettes de la deuxième opposition, il sera porte-parole pour de nombreux dossiers, dont les affaires intergouvernementales canadiennes, les relations internationales et la francophonie, ainsi que le transport.

C’est à ce titre qu’il développe le plan de la CAQ pour décongestionner le réseau routier de la grande région de Montréal, qui préconise le développement des transports collectifs, mais aussi du réseau routier.

Bien avant le dévoilement de ce plan, la CAQ s’était aussi résolument engagée en faveur de la construction d’un 3e lien routier entre Québec et Lévis, un projet qui fait grincer des dents les défenseurs de l’environnement. Le parti appuie aussi le projet de tramway à Québec.

LA CAQ s’est aussi engagée à respecter les cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) fixées pour 2030 (diminution de 37,5 % des GES par rapport au niveau de 1990) et à adopter un plan de transition vers une économie sobre en carbone, en misant notamment sur l’hydroélectricité.

C’est un beau privilège d’avoir l’occasion de s’attaquer à ces défis environnementaux. On l’a vu au cours des dernières semaines, des derniers mois, notamment pendant la campagne électorale : les Québécois sont de plus en plus soucieux des questions environnementales. Donc c’est un très beau défi.

Benoit Charette, ministre de l'Environnement