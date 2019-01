2019, l’année où Hubert Lenoir ira conquérir la France

Si l'année 2018 a été flamboyante pour Hubert Lenoir, notamment avec un triomphe au dernier Gala de l’ADISQ, 2019 s’annonce tout aussi faste pour le chanteur.

Déjà, l’opus de l'artiste de 24 ans se taille une place de choix au sein des 30 albums les plus attendus de 2019 du magazine musical Les Inrockuptibles, soit parmi ceux des Kanye West, des Childish Gambino et des Rihanna de ce monde.



C’est un premier album solo dédié à l’émancipation et à l’amour, et qui s’annonce aussi insaisissable que son premier "single", qui tourne déjà en boucle sur nos platines , peut-on lire dans la publication française.



En plus de lancer son album de l’autre côté de l’Atlantique le 1er février prochain, Hubert Lenoir prévoit déjà faire chauffer les planches des salles de spectacle de Paris, de Dijon, de Riorges, de Joué-lès-Tours et de Belfort du 5 au 9 février.

Il se produira d’ailleurs en tant que tête d’affiche de La Boule noire, une petite salle du quartier Montmartre dont la réputation n’est plus à faire.