Encadrer l’usage des drones pour mettre fin au « Far West »

L'entreprise Spectral Aviation accueille favorablement le resserrement des règles sur l'utilisation des drones annoncé par Ottawa. La compagnie basée à Québec, qui offre de la formation et des services-conseils dans le domaine des drones, y voit une façon de mettre fin à l'anarchie qui prévaut actuellement.

Le président et copropriétaire de Spectral Aviation, Mathieu Boulianne, croit que les mesures annoncées mercredi par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, permettront d’uniformiser l’usage des drones au pays.

« Mettons, pour utiliser une image, que c’était un peu le Far West, dans le sens où tout le monde faisait un peu n’importe quoi, confie-t-il en entrevue à Radio-Canada. Cette règlementation-là [va permettre de] s’assurer que tout le monde ait les bonnes connaissances, que ce soit [pour un usage] récréatif ou non récréatif. »

On ne se le cachera pas, un drone, c’est un risque au même niveau qu’un impact aviaire. Mathieu Boulianne, président de Spectral Aviation

Avec les changements souhaités par Ottawa, il sera notamment interdit de faire voler les drones près des aéroports et des scènes d'urgence. De plus, les appareils devront être enregistrés et leurs utilisateurs auront l’obligation d’obtenir une qualification.

Incidents en hausse

Transports Canada indique que le nombre d'incidents reliés aux drones a plus que triplé en trois ans, passant de 38 en 2014 à 195 en 2017.

L’annonce du ministre Garneau survient après que la présence d’un drone à proximité de l'aéroport d'Heathrow, à Londres, eut provoqué un chambardement des vols pendant environ une heure.

Quelques jours avant Noël, toujours au Royaume-Uni, des drones avaient provoqué une interruption majeure des vols à l’aéroport de Gatwick, en banlieue de la capitale britannique.