Un jeune fransaskois pourrait poser une question à l'astronaute David Saint-Jacques

Louis-Pascal Guérette-deVink aura les yeux tournés vers les étoiles jeudi. Le jeune fransaskois de 11 ans aura peut-être la chance de poser une question à l'astronaute canadien David Saint-Jacques ​lors d'une communication entre sa classe et la Station spatiale internationale.

David Saint-Jacques sera branché à la classe de sixième année de l’école Greystone Heights dans le cadre de Spectrum, une exposition triennale sur les sciences et la technologie dirigée par des étudiants du collège d’ingénierie de l'Université de la Saskatchewan.

Louis-Pascal Guérette-deVink pourrait avoir la chance de lui poser une question.

J’ai déjà pensé à ma question. Comment est-ce qu’être dans la microgravité peut affecter votre santé? Louis-Pascal Guérette-deVink

Ce ne sera pas la première rencontre du jeune avec un astronaute.

« J’ai déjà rencontré Chris Hadfield à Regina. C’était une super belle expérience. J’ai pu avoir sa signature », témoigne-t-il.

Louis Pascal Guérette-deVink verra l'astronaute David Saint-Jacques, qui sera connectera à leur classe de sixième année à partir de la station spatiale internationale. Photo : Radio-Canada / Omayra Issa

Le jeune a hâte de voir David Saint-Jacques. « Je me sens très excité. Ça va être superbe », s'exclame-t-il.

Christiane Guérette est fière de son fils. « C’est vraiment toute une expérience pour un enfant. Je suis toujours fier de mon fils. Il pense toujours à de bonnes questions et on a toujours de très bonnes discussions à la maison », dit-elle.

Louis-Pascale Guérette-deVink est passionné de sciences et de mythologie grecque.

L’astronaute David Saint-Jacques, qui est aussi médecin de famille, ingénieur, astrophysicien, physicien et pilote d’avion, participe à une mission de six mois, la plus longue d’un astronaute canadien à ce jour.