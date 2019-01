Une chatte actrice manitobaine à l'affiche du film A dog's way home

Smarty Pants, c’est son nom. La petite chatte avait été récupérée sur une ferme par la dresseuse d’animaux Courtney Voth quand elle avait six semaines.

Le film dans lequel la chatte à la robe écaille de tortue tient l’un des rôles principaux raconte l’histoire d’un chien qui parcourt plus de 640 km pour retrouver son maître.

« C’est une brave et aventureuse petite chatte », déclare Courtney Voth, qui a fondé l’entreprise Manitoba Animal Actors. Elle a très vite remarqué que Smarty Pants n’était pas comme les autres chats.

« Elle était toujours en train d’explorer et découvrir l’origine de gros bruits qui, normalement, font peur aux chats. J’ai su tout de suite qu’elle n’était pas très peureuse », dit-elle.

La petite chatte a été récupérée sur une ferme à l'âge de six semaines par un refuge pour animaux de Steinbach. Photo : Courtney Voth

Smarty Pants a fait ses débuts en tant qu’actrice dans la série télévisée Channel Zero quand elle a été tournée à Selkirk. Elle avait alors seulement 12 semaines et cela a permis de révéler certains aspects de son comportement.

Ainsi, elle devait marcher vers une marque, s’arrêter et fixer des marionnettes qui bougeaient plus loin. Après environ sept prises, « elle s’est finalement jetée sur les marionnettes et a commencé à les attaquer et [les réalisateurs] ont juste continué à faire tourner les caméras parce qu’ils trouvaient ça hilarant », se rappelle Courtney Voth.

Smarty Pants a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de 12 semaines dans la série Channel Zero filmée à Selkirk. Photo : Courtney Voth

La plupart des chats acteurs sont motivés par des friandises, mais Smarty Pants n’a pas un gros appétit, ce qui complique la tâche pour la faire jouer.



« En fait, elle aime jouer alors des fois ce n’est vraiment pas la nourriture qui la motive. J’apporte un jouet, et ça suffit à la faire travailler! », s’exclame Courtney Voth.



La dresseuse plaisante aussi en disant que la chatte est devenue une telle diva depuis qu'elle est devenue actrice qu'elle voyage maintenant avec un harnais orné de strass.