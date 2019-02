Les déserteurs - Un récit du balado Vraisemblable

Novembre 1944. Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement canadien de William Lyon Mackenzie King impose la conscription pour le service outre-mer.

À travers le pays, de nombreux hommes sont appelés à se présenter au régiment de leur région. Mais certains refusent de se soumettre et choisissent plutôt de se cacher…

Quatre d’entre eux trouvent refuge sous le toit d’Albert Gaudreault, un père de famille de Moonbeam, dans le nord de l’Ontario.

Pour la fille ainée de la famille, Jeannette Gaudreault, avoir ces trois jeunes hommes sous son toit est bien intimidant… jusqu’à ce que ceux-ci lui apprennent à jouer de la musique!

C'est le début d’un long hiver et d’une grande amitié.

Les déserteurs sont lus par Guy Mignault et ce qu'il vous raconte est complètement vraisemblable!

Carte de l'Ontario avec la ville de Moonbeam Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Les photos

Jeannette petite fille, avant la guerre, avec ses parents Albert et Donalda et ses frères ainés, Basile et Léo Photo : Avec l'autorisation de Jeannette Filion

Jeannette, jeune femme, quelques années après la fin de la guerre Photo : Avec l'autorisation de Jeanette Filion

Jeannette et Aimé Fillion et son frère Basile Photo : Avec l'autorisation de Jeanette Filion

Jeannette et Aimé, entourant Huguette Gagnon, la fille de Paul et Yvonne (à gauche) et dans les années 90 Aimé et Jeannette Fillion avec Yvonne et Paul Gagnon Photo : Avec l'autorisation de Jeanette Filion

Les « déserteurs » ou les « insoumis »?

Dans le récit, on les appelle les « déserteurs ».

Mais Paul, Jacques, Damas et Edmond n’ont jamais porté l’uniforme militaire. Ils n'ont donc jamais vraiment déserté comme tel.

Il faudrait donc plutôt dire qu’ils sont des « insoumis », parce qu'ils ont refusé de se soumettre à l’appel de la conscription.

Pour mieux comprendre les questions autour de la conscription, vous pouvez ici entendre l’historien Marcel Martel, professeur à l’Université York de Toronto.

Il nous explique la chronologie des faits, de la Loi sur la mobilisation des ressources nationales de 1940, au plébiscite de 1942, jusqu’à cette décision prise en novembre 1944 d’imposer la conscription aux hommes en état de servir.

Le lecteur : Guy Mignault, comédien et metteur en scène

Guy Mignault, comédien et metteur en scène Photo : Radio-Canada

Au Québec, Guy Mignault a connu une notoriété dans la série télévisée à succès Cormoran.

Il a été également un porte-parole très populaire des quincailleries Rona dans leurs campagnes publicitaires. Il a fait partie de nombreuses distributions théâtrales, dont L'expulsion de Lily Barton, pièce présentée au Théâtre Jean-Duceppe. En 1997, il quitte Montréal pour relever le défi de diriger le Théâtre français de Toronto (TfT).

Près de 20 ans plus tard, le Torontois d’adoption et ardent défenseur de la culture francophone en milieu minoritaire annonce qu’il tire sa révérence et quitte la direction du théâtre pour mieux retourner au plaisir du jeu.

« Vraisemblable », un balado inspiré de faits vécus - Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier