Thierry Séchan, le frère du chanteur Renaud, est mort

Ses frères Renaud et David ont annoncé la nouvelle par voie de communiqué. « Renaud et David Séchan, ses frères, ainsi que ses trois filles Olivia, Lou et Lila me chargent de vous annoncer avec une grande tristesse que Thierry Séchan est décédé à l'âge de 69 ans à son domicile parisien de mort naturelle », peut-on lire dans le communiqué, envoyé par l'avocat de Renaud, Stéphane Loisy.

Thierry Séchan était l'auteur de plusieurs ouvrages, romans et pièces de théâtre. Il a aussi écrit des chansons pour plusieurs artistes, dont Daniel Lavoie et Julien Clerc.

Le chanteur français Renaud, le 7 janvier 2016 à Paris. Photo : AFP / Francois Mori

Sa relation avec son frère Renaud n'était pas un long fleuve tranquille. Il avait écrit un livre Lettres à mon frère en 2013 dont plusieurs paragraphes étaient consacrés à Renaud. Il s'inquiétait des problèmes d'alcool et de dépression du chanteur.