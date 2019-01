Les autobus de Charlottetown seront électriques d'ici 2020

Un texte de Julien Lecacheur

Il est un peu plus de 11 h mardi mardi dans le centre-ville de Charlottetown quand un autobus de l'entreprise T3 s'arrête pour prendre des passagers. Une scène habituelle dans le paysage de la capitale insulaire, mais qui pourrait bien devenir chose du passé.

Les autobus roulant actuellement au diesel seront progressivement remplacés par des autobus électriques. Une excellente idée, selon Philip Brown, le maire de Charlottetown.

Je crois que c'est une bonne idée. L'autobus électrique est plus efficace que le pétrole. De plus, la pollution sonore est nettement moins importante.

Le projet en est un d'envergure. Au total, 18 nouveaux autobus, dont 14 électriques seront commandés. En plus, un système de chargement des batteries ainsi que la construction d'un hangar pour accueillir les autobus feront partie du plan. Le budget total s'élèvera à 20,5 millions de dollars.

Le projet sera financé à 40 % par le gouvernement fédéral (7,8 millions de dollars), à 33 % par la province de l'Île-du-Prince-Édouard (6,5 millions de dollars) et à 27 % par la ville de Charlottetown (6,1 millions de dollars).

Le maire de Charlottetown, Philip Brown explique que ce projet sera rentable sur le long terme.

L'équipement d'un autobus électrique coûte plus cher au départ, mais après plusieurs années, les gains sur l'essence et sur la maintenance sont importants. C'est plus efficace que l'ancien système.

