Un deuxième campement antigazoduc dans la mire de la GRC en C.-B.

Un second campement d'opposants à un projet de gazoduc dans le nord de la Colombie-Britannique est dans la mire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le campement Unist'ot'en a été établi en 2010 par des membres de la Première Nation Wet'suwet'en, pour empêcher l'entreprise TransCanada d’avoir accès à une route près de Houston, à environ 300 km à l’ouest de Prince George, pour commencer les travaux sur son projet de gazoduc Coastal GasLink. Ce pipeline servirait à transporter du gaz naturel liquéfié du nord-est de la Colombie-Britannique vers la côte.

Les opposants estiment que TransCanada n’a pas obtenu le consentement des chefs héréditaires pour ce projet qui doit traverser leur territoire. Toutefois, la compagnie affirme que les Premières Nations le long du tracé du gazoduc ont consenti à sa réalisation.

Après des arrestations, des opposants se déplacent

Après l’arrestation par la GRC de 14 personnes lundi à un autre campement de la Première Nation Wet'suwet'en, le campement Gidimt'en, des opposants au projet se sont déplacés vers ce deuxième campement Unist'ot'en.

Les médias n’y ont pas accès, car il fait partie de la zone d’exclusion établie par la GRC. La force policière est dans la région pour faire respecter une injonction et permettre à TransCanada d'avoir accès à une route forestière pour commencer les travaux de construction du pipeline.

Des témoins rapportent avoir vu mardi des véhicules de la GRC se rendre dans le secteur du campement Unist'ot'en, de même qu’un hélicoptère en train de le survoler. La page Facebook Unist’ot’en Camp indique que les chefs héréditaires doivent rencontrer la GRC mercredi matin.

Les opposants reçoivent des appuis

La veille, des manifestations en soutien aux opposants du gazoduc ont eu lieu dans des dizaines de villes au Canada. En fin de journée, le président de Coastal GasLink, Rick Gateman, a publié une lettre ouverte adressée aux habitants de la Colombie-Britannique et aux Premières Nations. Il regrette la tournure des événements des derniers jours.

« Nous nous sommes efforcés d’avoir une conversation ouverte et honnête quant à cet enjeu, écrit-il. Il est dommage que la GRC ait été forcée de prendre ces mesures pour assurer le rétablissement de l’accès à la route et au pont publics qui mènent à notre pipeline. »

Il ajoute que Coastal GasLink s'est tournée vers les tribunaux après six ans de négociations au sujet de l’accès au territoire, et que le projet a reçu l’approbation de 20 conseils de bande autochtones, en plus du soutien de plusieurs chefs héréditaires.

Le projet de gazoduc de 6,2 milliards de dollars doit s’étendre sur 670 kilomètres de Dawson Creek jusqu'au terminal de LNG Canada à Kitimat, sur la côte de la province.

