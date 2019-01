Le film La favorite trône au sommet des nominations aux BAFTA

La British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) a annoncé mercredi matin les nominations en vue de sa 72e cérémonie, diffusée le 10 février prochain. Le film historique du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, La favorite, part avec une longueur d'avance sur ses concurrents.

Cette comédie dramatique qui met notamment en vedette Emma Stone et Rachel Weisz dont le récit se déroule dans l’Angleterre 18e siècle se retrouve en tête de liste avec 12 nominations, entre autres pour les catégories du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice pour la Britannique Olivia Colman.

Le film biographique Bohemian Rhapsody, la « surprise » des Golden Globes pour y avoir notamment raflé le prix du meilleur film dramatique, amasse sept nominations au prestigieux gala britannique, soit autant que les films Une étoile est née (A Star is born) de Bradley Cooper, Roma d’Alfonso Cuarón et Le premier homme (First Man) a de Damian Chazelle.

Yalitza Aparicio dans Roma, d'Alfonso Cuarón Photo : TIFF

On retrouve parmi les œuvres nommées pour le meilleur film, outre La Favorite, BlacKkKlansman et Le livre de Green, deux films qui se penchent sur l’enjeu des tensions raciales aux États-Unis, en plus de Roma et de Une étoile est née.

Photo : Warner Bros. Pictures

Vice d’Adam McKay se démarque lui aussi avec six nominations.

Les gagnants seront annoncés lors de la cérémonie qui sera diffusée le 10 février au Royal Albert Hall à Londres, soit deux semaines avant la cérémonie des Oscars.