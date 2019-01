Hergé, créateur de Tintin, de la Belgique au Québec

Les bandes dessinées de Tintin paraissent d’abord dans le supplément jeunesse du journal Le Vingtième siècle.

La première, les Aventures de Tintin reporter au Petit Vingtième au pays des Soviets s’échelonne du 10 janvier 1929 au 8 mai 1930. Le succès est rapidement au rendez-vous.

Dès septembre 1930, Hergé publie un premier album dont les 500 exemplaires sont précommandés.

Hergé est donc un auteur bien établi lorsque la journaliste Judith Jasmin lui rend visite à son domaine dans les Ardennes brabançonnes.

Ce long entretien avec le créateur de Tintin est diffusé à l’émission Premier plan du 27 juin 1962.

La vente des albums Tintin dépasse alors 10 millions d'exemplaires dans le monde.

Georges Rémi, de son vrai nom, y raconte la généalogie de son héros qu’il a imaginé au moment où il était un jeune scout.

Quand j’étais gosse, je me racontais des histoires à moi-même. Et pour ne pas les oublier, j’en faisais des strips dans mes cahiers ce qui me valait parfois des réprimandes sévères de mes professeurs.

Georges Rémi, dit Hergé