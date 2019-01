Une opération de trois heures pour évacuer les skieurs impliqués dans une avalanche en Gaspésie

Il a fallu trois heures pour évacuer les six skieurs blessés dans une avalanche en fin de journée mardi, dans le secteur du mur des Patrouilleurs, au mont Albert en Gaspésie. Une personne a subi des blessures majeures, mais on ne craint pas pour sa vie.

Selon la prévisionniste à Avalanche Québec, Julie Leblanc, les skieurs impliqués dans cet incident portaient l’équipement de sécurité en cas d’avalanche.

Ils ont déclenché une avalanche de plaques à vent, donc c'est la neige qui est transportée par le vent qui a glissé sur une croûte et comme il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment dans la montagne, les personnes se sont heurtées contre des obstacles, des roches, des arbres , explique Mme Leblanc.

Le directeur du service des incendies de Sainte-Anne-des-Monts, Carol Dugas, affirme avoir agi dès que son équipe a été avisée de la situation, à 16 h 30 mardi.

On a reçu l'appel vers 16h30 exactement, j'ai envoyé cinq pompiers avec les équipements nécessaires, soit VTT, motoneige, traîneau d'évacuation médicale , explique-t-il.

Il y avait sept skieurs, dont six blessés; quatre blessés mineurs, un blessé qui avait une blessure plus majeure à une épaule, probablement une fracture ou une dislocation, et puis on avait un blessé qui était vraiment instable avec possibilité de blessures au dos plus graves encore. Carol Dugas, directeur du service des incendies de Sainte-Anne-des-Monts

Il ajoute qu'en raison de l'état de ce dernier blessé, les pompiers ont pris toutes les précautions pour éviter d'aggraver ses blessures.

Il fallait aller très, très lentement parce qu'on ignore ce qu'il peut avoir au dos, est-ce une fracture au niveau de la colonne? On ne le sait pas , souligne-t-il.

Carol Dugas, directeur du service incendie de Sainte-Anne-des-Monts Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L'opération de sauvetage s'est terminée peu après 20 h 30, heure à laquelle la dernière personne a pu être évacuée. Le directeur du service des incendies se dit satisfait de l'opération menée par son équipe.

On était dans le stationnement du ruisseau Isabelle, et il a fallu faire cinq kilomètres pour aller les chercher et cinq kilomètres pour les ramener à l'ambulance. L'opération a duré trois heures. Dans l'ensemble, ça s'est très bien déroulé , affirme M. Dugas.

Le blessé grave a ensuite été transporté à l'hôpital et on ne craint pas pour sa vie.

Des risques d'avalanche toujours élevés

Avalanche Québec prévient que les risques d'avalanche sont toujours considérables dans les Chic-Chocs d'ici la fin de la semaine.

Il faut être équipé d'une pelle, d'un détecteur de victime d'avalanche, d'une sonde, c'est le trio qu'il faut avoir avec soi dans son sac à dos advenant que quelqu'un dans le groupe se fasse prendre par une avalanche. Avant ça, c'est sûr qu'il faut regarder la météo, le bulletin d'avalanche, il faut savoir aussi choisir sa destination, aller sur des pentes moins raides , rappelle le prévisionniste en avalanche, Jean-Pierre Gagnon.