Trois heures pour évacuer les skieurs impliqués dans une avalanche en Gaspésie

Six sont originaires du Nouveau-Brunswick, et l'autre de la Nouvelle-Écosse.

Ils montaient à la file indienne lorsque le premier à l'avant du groupe a malencontreusement créé une avalanche vers 14 h 30 et a entraîné les autres dans sa chute.

Selon la prévisionniste à Avalanche Québec, Julie Leblanc, les skieurs impliqués dans cet incident portaient l’équipement de sécurité en cas d’avalanche.

Ils ont déclenché une avalanche de plaques à vent, donc c'est la neige qui est transportée par le vent qui a glissé sur une croûte. Comme il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment dans la montagne, les personnes se sont heurtées contre des obstacles, des roches, des arbres , explique Mme Leblanc.

L'un d'eux a quitté le groupe pour demander de l'aide, pendant que les autres se sont rendus dans un relais pour attendre les secours.

Le directeur du service des incendies de Sainte-Anne-des-Monts, Carol Dugas, affirme avoir agi dès que son équipe a été avisée de la situation.

On a reçu l'appel vers 16h30, j'ai envoyé cinq pompiers avec les équipements nécessaires, soit VTT, motoneige, traîneau d'évacuation médicale , explique-t-il.

Il y avait sept skieurs, dont six blessés; quatre blessés mineurs, un blessé qui avait une blessure plus majeure à une épaule, probablement une fracture ou une dislocation, et puis on avait un blessé qui était vraiment instable avec possibilité de blessures au dos plus graves encore.

Carol Dugas, directeur du service des incendies de Sainte-Anne-des-Monts