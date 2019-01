Reprise du service de métro sur les lignes jaune, orange et verte

Un incident survenu dans le métro de Montréal mercredi matin a forcé la fermeture des lignes jaune, verte et orange en pleine heure de pointe en raison de la présence d'une substance irritante dans un train. Le service est désormais rétabli sur toutes les lignes du réseau.

Selon la Société de transport de Montréal, la circulation des trains a dû être interrompue en raison d'une « ventilation d'urgence » à la suite de la libération d'une substance irritante répandue dans un wagon à la station Champ-de-Mars, à la suite d'une altercation entre deux individus.

De nombreux usagers du métro ont été incommodés et ont souffert de toux persistante à la station Champ-de-Mars après qu'une substance irritante ait été répandue dans la station à la suite d'une altercation entre deux individus.

Selon le SPVM, un individu dans la cinquantaine a été aspergé d'une substance irritante lors d'une altercation avec un autre usager qui a mal tourné. Un homme dans la quarantaine qui a pris la fuite à la suite de l'altercation est recherché par la police.

La station Champ-de-Mars étant située tout près de la station intermodale Berri-UQAM, la STM a dû procéder à la ventilation d'urgence d'une partie du réseau pour éviter que le gaz présent dans l'air ne se répande dans d'autres stations à travers les tunnels et les wagons.

La circulation de tous les métros a alors été suspendue sur la ligne verte pour plus d'une trentaine de minutes entre les stations Lionel-Groulx et Frontenac. Sur la ligne orange entre les stations Lionel-Groulx et Beaubien, tandis que la ligne jaune a dû être fermée sur toute sa longueur.

Une quinzaine de personnes en tout ont été incommodées souffrant d'irritation mineures aux yeux et des voies respiratoires, précisent les pompiers de Montréal qui ne confirment pas pour l'instant la nature du produits en cause.