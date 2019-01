Crime organisé : perquisitions au Nouveau-Brunswick

Si on regarde au Nouveau-Brunswick, on parle des régions d’Edmundston et de Sainte-Anne de Madawaska qui sont visées. Donc, la division J de la Gendarmerie royale du Canada nous porte assistance actuellement dans ces dossiers qui sont en cours. On parle de trafic de stupéfiants principalement actif dans l’est de la province de Québec, donc on parle du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine. Mais toutes les perquisitions qui sont en cours, elles le sont un peu partout au Québec principalement , a indiqué Ann Mathieu, sergente aux communications de la Sûreté du Québec ( SQSûreté du Québec ), tôt mercredi matin.

Des agents de la Gendarmerie royale du Canada, de la SQSûreté du Québec et de la force policière municipale fouillent une propriété de la rue Bellevue, à Edmundston, et du chemin Baisley, dans le District de services locaux de Saint-Jacques.

Les perquisitions qui sont en cours, ou l’enquête en cours, démontrent que c’est directement relié à des membres influents des Hells Angels en ce qui a trait au trafic de stupéfiants. Ann Mathieu, sergente aux communications de la Sûreté du Québec

Les policiers font 35 perquisitions au total dans 15 résidences, 2 commerces et 18 véhicules, précise la sergente Mathieu.

À lire aussi : Stupéfiants : opération policière au Québec et au Nouveau-Brunswick

L’opération mobilise environ 150 policiers et elle va se poursuivre toute la journée.

Des policiers fouillent une propriété du chemin Baisley, dans le DSL de Saint-Jacques. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Les perquisitions sont faites par des policiers de l'Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO). Le mandat de ce groupe qui mobilise plusieurs partenaires est de viser les têtes dirigeantes du crime organisé, explique Ann Mathieu.

Mais les perquisitions visent des lieux, non des personnes, donc aucune arrestation n’est prévue pour le moment, ajoute-t-elle.

Avec des renseignements de Wildinette Paul et de Kassandra Nadeau.