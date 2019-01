Def Leppard au Québec l'été prochain

Le légendaire groupe britannique passera par ces deux villes québécoises dans le cadre d’une tournée estivale pancanadienne.

Le chanteur Joe Elliott se fera entendre à Québec le lundi 15 juillet, soit au lendemain de la soirée de clôture du Festival d’été.

Puis, le groupe montera sur la scène du Centre Bell deux jours plus tard.

Neuf autres villes canadiennes seront visitées au cours de la tournée qui débutera à Halifax le 12 juillet.

Dates de la tournée canadienne de Def Leppard 12 juillet Halifax Scotiabank Centre, Halifax

13 juillet Avenir Centre, Moncton

15 juillet Centre Vidéotron, Québec

17 juillet Centre Bell, Montréal

19 juillet Canadian Tire Centre, Ottawa

20 juillet FirstOntario Centre, Hamilton

22 juillet Budweiser Gardens, London

25 juillet Bell MTS Place, Winnipeg

27 juillet SaskTel Centre, Saskatoon

29 juillet Rogers Place, Edmonton

31 juillet Scotiabank Saddledome, Calgary

Temple de la renommée

Def Leppard sera prochainement intronisé au Temple de la renommée du rock and roll dans la catégorie interprète aux côtés de The Cure, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music et The Zombies.

Le groupe a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde depuis sa création en 1977.