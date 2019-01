Coupe du monde en surf des neiges: Sébastien Beaulieu 25e en slalom parallèle

Le Québécois est un des 4 skieurs du Québec présents à la Coupe du monde de surf des neiges et c'est Beaulieu qui a obtenu la meilleure course.

Je connaissais une excellente première descente qui était propre et ma ligne était parfaite. Je me suis relevé pour prendre les quatre dernières portes de façon plus directe, mais ce fut une erreur. Avec les précipitations des derniers jours, je me suis ramassé dans la neige molle ce qui m’a fait perdre beaucoup de temps.

Sébastien Beaulieu, planchiste