Ottawa durcit les règles pour l'utilisation de drones

Le ministre des Transports Marc Garneau doit annoncer ces nouvelles dispositions, mercredi matin, lors d'une conférence de presse à Montréal.

Selon un document obtenu par CBC News, les nouvelles règles visent les drones de plus de 25 kilos. On y exige entre autres que les drones soient enregistrés et que les opérateurs soient certifiés. Le nouveau cadre établit également qui peut faire voler des drones, les endroits où ceux-ci peuvent circuler, et ce qu'ils peuvent transporter.

Les drones de plus de 25 kilos ne pourront pas transporter d'organismes vivants, et leurs opérateurs devront disposer d'un permis spécial pour transporter des objets tels que des explosifs, des armes ou des munitions.

Les changements gouvernementaux doivent entrer en vigueur le 1er juin.

L'annonce du ministre Garneau survient alors que la présence de drones, près de l'aéroport de Gatwick, en banlieue de Londres, a provoqué une interruption majeure des vols avant Noël. Des centaines de vols avaient été annulés en raison du risque de collision entre les avions et des drones, forçant plus de 100 000 passagers à revoir leurs plans de déplacement ou à prendre leur mal en patience.

Mardi, la présence d'un drone à proximité de l'aéroport d'Heathrow a provoqué un chambardement des vols pendant environ une heure.

En juin 2017, déjà, le ministre Garneau indiquait que la perspective d'une collision entre un avion et un drone était « le genre de scénario cauchemardesque qui m'empêche de dormir ».

Nombreux accidents au pays

L'automne dernier, un drone est entré en collision avec un petit avion à l'aéroport Jean-Lesage, à Québec, sans faire de blessés. Une enquête a déterminé que le drone circulait de manière illégale. Le Bureau de la sécurité des transports n'a pas été en mesure de retrouver le propriétaire de l'appareil.

Dans un communiqué publié par le ministère fédéral des Transports peu de temps après l'incident, on précise que 1596 incidents liés aux drones avaient été recensés depuis le début de l'année 2017. Parmi ces cas, 131 ont été jugés préoccupants pour la sécurité aérienne.

Le gouvernement libéral a mis en place des règles intérimaires, toujours en 2017, pour gérer l'utilisation de drones en attendant la publication des normes finales.

Il faudra être âgé d'au moins 14 ans pour utiliser un drone au Canada, en plus d'être citoyen ou résident permanent. Des entreprises et des gouvernements de tous les paliers peuvent aussi posséder des drones.

Autre règle canadienne : il sera nécessaire, sauf exception accordée par un permis spécial, de toujours conserver un drone dans leur ligne de mire, et ce en tout temps.

Il sera également interdit de faire voler un drone si les conditions météo ne le permettent pas, ou encore d'utiliser l'un de ces engins la nuit, si l'appareil n'est pas muni de lumières spéciales.