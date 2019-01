La grippe touche particulièrement les enfants cette saison

Pour désengorger les salles d'urgence, le ministère de la Santé entend en prolonger les heures d'ouverture des cliniques dès la semaine prochaine.

L'Agence de la santé publique du Canada indique que les admissions dans 12 hôpitaux pour enfants ont doublé depuis l'an dernier.

Une mère rencontrée à l'urgence du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal se dit inquiète et impuissante. Son enfant fait de la fièvre (plus de 39 degrés) depuis quatre jours et il peine à respirer.

Des cas pareils se sont succédé en grand nombre surtout pendant le temps des Fêtes.

On a eu plus de visites [cette année] que pendant la crise du H1N1 en 2009. Michael Arsenault, urgentiste, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Comme en 2009, c'est la souche H1N1 qui sévit cette année et elle touche particulièrement les enfants. On n'en connaît pas vraiment les raisons.

Le H1N1 a une prédilection pédiatrique pour les moins de 10 ans. Caroline Quach, pédiatre infectiologue, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Pour Karl Weiss, infectiologue à l'Hôpital général juif de Montréal, les enfants sont les vecteurs par excellence de propagation du virus, surtout que l'efficacité des vaccins est limitée.

Les enfants sont les points d'entrée dans une communauté. C'est le cheval de Troie. Karl Weiss, directeur du département de microbiologie, Hôpital général juif de Montréal

Les enfants peuvent difficilement échapper à l'influenza. Jusqu'à présent, moins de cinq décès auraient été signalés au pays.

La saison de la grippe pourrait s'étendre jusqu'au mois de mars.

