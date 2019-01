Hébergement de familles sans logement : un hôtelier d'Ottawa répond à Mathieu Fleury

Les responsables de l'hôtel Ottawa Inn du secteur de Vanier sont très amers après la dernière sortie du conseiller municipal Mathieu Fleury. En entrevue à l'émission Les matins d'ici, mardi, ce dernier a dénoncé l'entente entre la Ville et l'établissement hôtelier visant à héberger temporairement des familles sans logement.

Selon M. Fleury, la Municipalité loue 49 appartements appartenant au propriétaire du Ottawa Inn, pour un prix unitaire allant jusqu'à 110 $ par jour, ce qui représente environ 3300 $ par mois. Il croit que la Ville devrait négocier des ententes pour loger rapidement les familles dans le besoin dans des logements locatifs à un tarif plus abordable.

Si on est prêt à dépenser 3300 $ par mois, on devrait être capables de louer des logis qui sont adéquats pour ces familles-là beaucoup plus rapidement , a-t-il fait valoir. N'oublions pas que les familles qui se retrouvent dans des situations d'hôtel ou de motel sont en situation d'urgence. La prochaine étape, c'est de les loger.

Les propos du conseiller ont rendu furieux un représentant du Ottawa Inn, Serge Buy. Il est d'avis que M. Fleury fait de l'ingérence dans un modèle d'affaires.

Le propriétaire de l'Ottawa Inn a décidé de faire son modèle d'affaires d'une certaine façon. Ce n'est pas à M. Fleury de venir [...] en lui disant : ''Vous allez faire les choses de telle façon'' , a-t-il affirmé.

Par ailleurs, M. Fleury a également dénoncé le fait que le propriétaire de l'hôtel loue des appartements de son voisinage pour ensuite y héberger les personnes dans le besoin référées par la Municipalité.

Selon lui, l'établissement devrait plutôt penser à profiter du programme de supplément de loyer, ce qui aurait permis à la Ville d'économiser sur l'hébergement. En vertu de ce programme, la Municipalité subventionne en partie le loyer des ménages à faible revenu dans des immeubles à logements privés.

L'Ottawa Inn est un hôtel qui fournit des logements de façon très temporaire, pas à long terme , a tenu à clarifier M. Buy. Si M. Fleury veut encourager les propriétaires locaux à offrir des logements sociaux, je l'encourage fortement à [...] rencontrer les propriétaires locaux et de leur parler du programme de la Ville.

Avec les informations de Godefroy Macaire Chabi