Pénurie d’infirmières : ce n'est que la pointe de l’iceberg, selon une médecin de Bathurst

Les besoins en santé se font de plus en plus criants au Nouveau-Brunswick, de sorte que la pénurie d'infirmières qui a entraîné la fermeture de l'unité d'obstétrique de l'hôpital de Bathurst ne représente que la pointe de l'iceberg, soutient Nathalie Cauchon, médecin de famille à cet établissement. « Si on ne fait rien, on risque d'avoir de plus en plus de problèmes », lance-t-elle, en reprochant aux politiciens et à l'administration de ne rien faire.