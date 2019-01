Edmonton : le Festival Deep Freeze promet de réchauffer la 118e

Le Festival Deep Freeze est de retour pour la douzième année ce weekend sur la 118e Avenue à Edmonton. Les cultures ukrainienne, franco-canadienne et métisse sont à l'honneur avec un programme varié, entre musique, feux d'artifice et nourriture.

Un texte de Léna Marjak

De nombreuses activités sont à découvrir dès samedi : concerts, tournois de hockey de rue et concours de dégustation de tourtières sont de retour encore cette année. Parmi les nouveautés, on compte une grande glissade de glace à l’angle de la 118e Avenue et de la 92e Rue, mais aussi le Ice Crokinole, « un grand jeu sur des tables qui se joue comme du curling », explique Christy Morin, l'organisatrice du Deep Freeze.

Christy Morin organise le festival Deep Freeze depuis ses débuts. Photo : Radio-Canada / Valécia Pépin

Pour cette nouvelle édition, 50 000 personnes sont attendues samedi et dimanche.

À quelques jours du lancement, les équipes organisatrices ont besoin d’une centaine de bénévoles supplémentaires. Christy Morin reste confiante et compte sur le soutien des Albertains. Malgré le manque de bénévoles, elle assure que le festival aura bel et bien lieu.

Ce grand rendez-vous culturel regroupe différentes communautés autour d’activités variées, mais, aussi, de la nourriture. « C’est très important pour nous, tout le monde aime la bonne gastronomie », ajoute l’organisatrice. C’est avec l’aide de l’Institut St. John, un organisme de charité qui procure nourriture, hébergement et activités culturelles à la communauté ukrainienne d’Edmonton, que de nombreuses spécialités, comme la tourtière, la soupe au poivre ou encore la tarte au sucre, seront à déguster.

La vie revient dans l'avenue

En plus de ce partage entre différentes cultures, cet événement « a redonné vie à l’avenue » se réjouit Christy Morin. Le Deep Freeze a permis de changer la vision et l’activité de la 118e Avenue, longtemps réputée pour être mal famée. « Tout le monde à Edmonton pensait que le quartier était mort. Maintenant, il y a beaucoup de changements. Le festival apporte du renouveau dans le quartier. »

Pour les commerçants, chaque weekend du Deep Freeze redore leurs activités. Jesus Gonzalez, le gérant d’une épicerie latine du quartier, constate que sa clientèle augmente d’environ 20 % de fréquentation pendant l’événement.

Jesus Gonzalez observe une augmentation de 20% de sa clientèle lors du festival Deep Freeze. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

« C’est très important pour le quartier, car avant, c’était très calme. Maintenant, beaucoup plus de monde des avenues voisines se déplace pour le festival. »

Ce sentiment est grandement partagé par Grace Gaspar, qui tient une boulangerie portugaise à quelques mètres de la boutique de Jesus Gonzalez.

La pâtisserie portuguaise de Grace Gaspar a pignon sur la 118e avenue depuis 2004. Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

« Qu’il fasse froid ou mauvais, tout le monde se déplace [au festival] quand même, c’est très bien pour nous. On est souvent complet ces weekend-là. »

Le lancement des festivités aura lieu samedi midi, le long de la 118e Avenue. L’ensemble des activités sont gratuites.