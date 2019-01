Le Rouge et Or veut tout gagner, un match à la fois

Invaincue cette saison et trônant au sommet du classement national, l'équipe féminine de basketball du Rouge et Or a toutes les raisons d'aspirer à un titre canadien. Toutefois, si l'entraîneur Guillaume Giroux a appris une chose des deux dernières années, c'est de ne pas voir trop loin.

Forte de victoires contre les universités ontariennes d’Ottawa (3e au pays) et Carleton (7e) en matchs hors concours durant la période des fêtes, la formation de Guillaume Giroux a le vent dans les voiles pour amorcer la deuxième partie de son calendrier.

Si ce dernier ne cache pas sa satisfaction, il rappelle néanmoins que la parité règne dans le basketball universitaire. Un soir donné, on peut se faire battre par n’importe qui. Les filles le savent , lance-t-il.

Il donne en exemple la victoire de 66-61 contre les Stingers, en novembre. Concordia, qui talonne le Rouge et Or au 2e rang du classement national, a mené par plus de 20 points à un certain point de la rencontre. La morale : malgré son superbe début de saison, le Rouge et Or est encore loin de la bannière et des confettis.

S’entraîner comme une équipe championne

Surtout que lors des deux dernières saisons, les joueuses de Guillaume Giroux ont cumulé la meilleure fiche au Québec en saison régulière avant d’être battues en série éliminatoire.

On a pas nécessairement fini le travail ces dernières années et je pense que ce groupe-là est prêt à faire le pas suivant. C'est un cliché, mais ce que je martèle dans les entraînements, c’est qu’il faut être une équipe de championnat dès maintenant, à l’entraînement, plutôt que de se projeter dans le futur.

N’empêche, le pilote du Rouge et Or ne se défile pas. Les attentes sont « énormes » envers sa troupe. Avec quatre joueuses de 5e année, Giroux avoue lui-même que son équipe est à maturité et qu’il aspire aux grands honneurs.

Et contrairement aux dernières années, il n’a pas à craindre que le manque de joueuses de grande taille dans son alignement vienne le hanter en séries.

L'ajout de la grande joueuse de centre Khaléann Caron-Goudreau confère à l'entraîneur Guillaume Giroux une flexibilité qu'il n'a jamais eue auparavant avec son alignement. Photo : Courtoisie ROuge et Or / Mathieu Bélanger

Caron-Goudreau, un ajout clé

Débarquée chez le Rouge et Or cette saison après plusieurs années au sud de la frontière à l’Université Vanderbilt, la centre Khaléann Caron-Goudreau confère à Guillaume Giroux une flexibilité qu’il n’a jamais eue en quatre saisons à la barre de l’équipe.

Si le mouvement de ballon rapide et les tirs de trois points font toujours partie de l’identité du Rouge et Or, Caron-Goudreau peut également utiliser ses 6’4’’ (1m93) pour aller chercher des points à l’intérieur. Puis, elle patrouille le dessous du panier en défensive.

C’est plus dur pour les équipes adverses de se rendre près du panier. Avant, les équipes allaient là et c’était des filles de 5’11’’ (1m80). Elles travaillaient super fort, mais ce n’est pas la même chose.

Les équipes féminines et masculines du Rouge et Or disputent un programme double contre les Citadins de l'UQAM, vendredi soir, au Peps, à l'occasion de la classique Parmalat-Lactancia.

Le tournoi annuel de basketball scolaire accueille 105 équipes de partout au Québec pour sa 25e édition, de vendredi à dimanche. Des joueurs de 10 à 18 ans prennent part à l'événement dont les profits permettent de financer les équipes de basketball du Rouge et Or.