Le sondage des conservateurs sur la LCBO remis en question

Il est possible depuis quelques temps de répondre à un sondage en ligne du gouvernement ontarien qui vise à recueillir des informations sur la direction à prendre au sujet de la gestion de la LCBO.

Le sondage s'adresse à la fois aux consommateurs et aux entreprises. Objectif : recueillir leurs opinions sur la façon « d'accroître les options touchant la vente et la consommation d'alcool en Ontario ». Le gouvernement dit qu'il en avait fait la promesse durant la campagne électorale.

Or, ce sondage est critiqué entre autres parce que les utilisateurs peuvent le remplir autant de fois qu’ils le souhaitent.

À en croire un communiqué datant du 18 décembre, les questions du sondage portent par exemple sur : - l'amélioration des règles relatives à la vente et à la consommation de bière, de cidre, de vin et de spiritueux;

- la possibilité de permettre à des dépanneurs, des épiceries et des magasins à grande surface de vendre de l'alcool;

- la création d'un plus grand nombre de débouchés pour les vendeurs et les distributeurs du secteur privé;

- les moyens d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs et des collectivités.

Les Ontariens âgés de plus de 19 ans ont jusqu'au 1er février pour participer au sondage.

CBC News a toutefois appris que le sondage ne comporte aucun paramètre de sécurité pour contrôler le nombre de participants et éviter ainsi que certains n'y répondent à plusieurs reprises ou par l'intermédiaire de différents ordinateurs, tablettes ou téléphones intelligents.

Une succursale de la LCBO Photo : Radio-Canada / David Donnelly/CBC

L'opposition officielle craint la manipulation des données qui y seront recueillies. La chef-adjointe du NPD, Sara Singh, se dit inquiète sur une telle façon de faire dans la cueillette d'informations qui serviront à établir les prochaines politiques du gouvernement, que ce soit au sujet de la LCBO ou tout autre enjeu dans la province.

« Cela signifie que des Ontariens peuvent répondre plus d'une fois au questionnaire en ligne ou que des groupes de pression peuvent en influencer d'autres pour donner un avis qui leur serait favorable... cela fausse les données et les données peuvent ensuite être utilisées par les initiés (ndlr, du parti conservateur) pour justifier d'éventuelles compressions du gouvernement. »

La députée néo-démocrate Sara Singh. Photo : Radio-Canada / Dean Gariépy

La députée de Brampton Centre redoute surtout que le gouvernement Ford ne privatise la régie des alcools. « Nous craignons qu'il n'utilise ces données pour éventuellement vendre la LCBO à des intérêts privés; quand on sait ce que la régie représente en terme de revenus pour financer nos hôpitaux, il y a de quoi s'inquiéter », conclut-elle.

Le professeur de gestion de l'Université d'Ottawa, Gilles Levasseur, se dit surpris par une telle démarche. S'il ne prête aucune malveillance aux conservateurs, M. Levasseur parle plutôt de négligence. « C'est décevant de savoir qu'on n'ait pas de rigueur quand on fait des politiques publiques; la société s'attend à ce que le gouvernement agisse dans le meilleur intérêt, ayant été chercher la meilleure information la plus précise pour être capable de justifier l'orientation qu'il souhaite prendre. »

Gilles Levasseur Photo : Radio-Canada

Selon M. Levasseur, ce manque de rigueur risque d’ébranler la confiance du public, parce que cette démarche n'est pas scientifique et qu'il existe un danger de manipuler les données. « Cela fausse la réalité, parce qu'on n'a pas créé un échantillon adéquat de la société. Le danger, c'est que l'on peut avoir seulement un certain échantillonnage d'un groupe très précis qui a le pouvoir d’influencer une décision gouvernementale. » La crédibilité de la démarche est donc elle-même remise en question selon lui.

Dans un communiqué, le ministère réplique que les consultations en ligne permettent de recueillir facilement et rapidement la rétroaction du public sur des politiques du gouvernement. « L'outil Internet actuel Ontario.ca est conçu de manière à ce qu'il soit accessible à tous. Restreindre les sondages à une seule adresse IP pourrait créer une barrière à ceux qui partagent le même ordinateur. »

Le ministère ajoute que l'anonymat du sondage permet de limiter le nombre et la nature d'informations qu'un consommateur serait prêt à révéler. Il souligne en outre que l'analyse approfondie des réponses au sondage permet de toute façon de repérer ceux qui y répondraient plus d'une fois et que le questionnaire n'est qu'une partie d'une consultation publique plus large qui sera menée ultérieurement.