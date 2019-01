Un troisième ministre de l'Environnement pour le projet de Sayona Mining

Le nouveau ministre ne s'est pas avancé sur la question de soumettre le projet au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), en affirmant réserver ses commentaires pour plus tard.

Vous comprendrez que j'ai été assermenté il y a quelques minutes à peine. Ce sont des dossiers qui seront traités avec la plus grande attention et le plus rapidement possible aussi, dans un avenir très rapproché je serai en mesure de vous répondre de manière précise à cette question-là , a affirmé le ministre.

Le projet d'exploitation de lithium porté par la minière Sayona est situé à proximité de l'esker Saint-Mathieu-Berry. De nombreux citoyens ont exprimé leur désaccord et leurs craintes de contamination de l'eau.

Benoit Charette est le troisième ministre de l'Environnement à se pencher sur le projet Authier de Sayona, après la ministre libérale Isabelle Melançon et sa prédécesseure caquiste MarieChantal Chassé.