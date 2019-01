Tempête de neige : du retard dans le déneignement à Rouyn-Noranda

À Rouyn-Noranda, les employés de la Ville ont mis davantage de temps pour déneiger les rues.

Le directeur des travaux publics et services techniques, Réjean Lesage, indique que les conditions météorologiques, particulièrement le vent, ont ralenti quelque peu l'opération de déneigement.

Le déneigement a commencé vers 3 h dans la nuit de lundi à mardi. Les travailleurs auraient donc dû conclure l'opération en début d'après-midi.

Normalement, une dizaine d'heures est nécessaire pour terminer l'opération de déneigement.

Réjean Lesage, directeur des travaux publics à la Ville de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Par contre, les rafales ont retardé l'échéancier normal.

Nous avions un retard de façon générale sur l'ensemble du grattage, principalement dû à la quantité accumulée à certains endroits , mentionne M. Lesage.

Il ajoute cependant que le retard n'était pas dû à une équipe de déneigement incomplète ou à des bris d'équipements, mais strictement aux conditions météorologiques.

Retard pour le déneigement des trottoirs

En ce qui concerne les trottoirs, ils ont été déneigés plus tardivement qu'à l'habitude.

Avec le genre de tempête qu'on vient d'avoir, les trottoirs sont beaucoup plus impactés par la poudrerie, explique Réjean Lesage. Un trottoir, c'est comme un couloir avec les bancs de neige, mais avec la poudrerie, ça se remplit et parfois on a jusqu'à 60 centimètres de neige.

Selon le directeur des travaux publics et services techniques, ces conditions ralentissent beaucoup le travail du tracteur à trottoir.

Déneigement normal à Val-d'Or

Dans le cas de l'opération déneigement de Val-d'Or, elle s'est déroulée normalement.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, prévoyait que le déblayage des rues allait être complété vers 16h, plus tôt mardi après-midi