Un homme accusé pour avoir tenu des propos obscènes envers une journaliste

AVERTISSEMENT : certains mots dans ce texte pourrait choquer. Nous préférons vous en avertir.

Alanna Kelly faisait son travail lorsque Bo Poirier a lancé la phrase obscène et explicitement sexuelle « Fuck her right in the pussy » (traduction libre : baise-la dans la chatte). L’homme est accusé d’avoir troublé la paix.

La reporter de Castanet raconte qu’elle s’est sentie choquée et humiliée, ce qui l’a poussé à porter plainte à la police.

« Je savais que c’était mal, que ce n’était pas correct, explique Alanna Kelly. Si cela arrivait à une collègue journaliste ou à n’importe qui d’autre devant mes yeux, je crois que j’interviendrais. »

Le harcèlement sexuel ne devrait jamais être considéré comme une blague. Alanna Kelly, journaliste

Le caporal Dan Moskaluk de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) croit qu’Alanna Kelly a bien fait de porter plainte. « C’est tellement immature, croit-il. C’est incroyable qu’un homme puisse poser un tel geste et trouver ça drôle. »

Dan Moskaluk espère que les accusations déposées dans cette affaire enverront le message que les incidents de ce genre sont pris au sérieux en Colombie-Britannique.

Un mandat d’arrestation a été émis à l’endroit de Bo Poirier. Les policiers sont toujours à sa recherche.